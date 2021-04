Ludovic Beyhurst avant Limoges - Roanne : "Être prêt dès le début"

Samedi dernier à Boulazac, Limoges est mal entré dans la rencontre mais a finalement réussi à faire la différence pour l'emporter. Après le match, l'entraîneur Mehdy Mary avait regretté l'entame de rencontre de son équipe. Ses joueurs sont donc prévenus, ils devront mieux démarrer la partie face à Roanne ce samedi, équipe qui reste sur trois victoires de suite. Le meneur Ludovic Beyhurst le rappelle dans "Le Before" :

"Roanne, on sait qu'ils ont beaucoup d'armes offensives, notamment sur les lignes arrières, donc cette fois-ci, il va falloir vraiment être prêt dès le début, pour imposer notre rythme et notre intensité défensive. (...) Il faut faire attention à tous leurs joueurs et essayer de continuer cette belle série (de trois victoires, NDLR) pour remonter au classement."