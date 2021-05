Malela Mutuale (Orléans) : "Dès qu'on est pas concentré en défense, on peut prendre des rafales"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après un mois d'avril en dents de scie pour Orléans, entre des défaites très frustrantes contre Le Mans et Nanterre, mais aussi des victoires à Gravelines/Dunkerque et face à la JL Bourg, les hommes de Germain Castano restent sur une série de 3 victoires de suite, de quoi s'extirper du bas de tableau et se classer à l'heure actuelle 9e. Ce samedi soir, Orléans reçoit Boulogne/Levallois. Il y a un mois tout juste, les Franciliens s'étaient imposés (87-65) face à une équipe d'Orléans diminuée - LaMonte Ulmer et Darius Johnson-Odom s'étaient récemment blessés - et surtout n'ayant pas inscrit le moindre panier dans le 3e quart-temps. Si pour Malela Mutuale son équipe ne manque pas de talent offensif et mettra des points dans un match, c'est en défense qu'elle doit progresser et se montrer plus consistant.