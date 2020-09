Malgré un Champagne Basket accrocheur, l'ASVEL débloque son compteur

JEEP ÉLITE

Battu par Dijon en ouverture de la saison, devant les caméras de l'Équipe, l'ASVEL était cette fois à l'affiche de la première rencontre diffusée sur Sport en France ce mardi. Et au complexe René Tys de Reims, les joueurs de TJ Parker étaient bien décidés à ne pas décevoir deux fois de suite. Si la manière a parfois laissé désirer, le résultat est bien là avec un succès 85-73. La profondeur d'un effectif cinq étoiles, et l'apport décisif d'Allerik Freeman (photo) leur ont permis de faire la différence en fin de match.

Privé de deux joueurs importants, Travis Leslie et Ikene Ibekwe, tous les deux positifs à la Covid-19, Châlons-Reims a pourtant compensé son déficit de longueur de banc par une grande débauche d'énergie et d'enthousiasme. Des qualités qui ont permis aux hommes de Cédric Heitz de remonter le 12-2 infligé d'entrée par l'ASVEL, puis de rester longtemps dans la course (40-48 à la mi-temps, 61-68 après trois quart-temps).

Freeman libère l'ASVEL

Les jeunes meneurs Matthieu Gauzin (14 points) et Arnas Velička (13 points) se sont mis en évidence, et Junior Mbida a brillé (12 points et 21 d'évaluation), tandis que Jalen Adam a montré qu'il n'était pas du genre à refuser un tir (13 points mais 0/10 longue distance, -2 d'évaluation). Mais l’enthousiasme a ses limites face à l'armada de l'ASVEL.

À l'intérieur, Moustapha Fall a dominé à (13 points et 9 rebonds) malgré de nombreuses balles perdues (5). Et sur les extérieurs, au relais de Norris Cole (20 points), c'est Allerik Freeman qui - comme à Dijon où son coup de chaud n'avait pas été récompensé - a pris feu en fin de rencontre (22 points, 7 rebonds et 24 d'évaluation au final) et a permis aux siens de définitivement se mettre à l'abris.

