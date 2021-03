Manu Lecomte quitte l'Elan Béarnais pour la Lituanie

Arrivé fin janvier à l'Elan Béarnais suite à la grosse entorse de la cheville de Justin Bibbins, l'international belge Manu Lecomte (1,80 m, 25 ans) quitte le club, son contrat arrivant échéance. Il vient de s'engager avec le club du BC Prienai, actuel huitième du championnat lituanien, où il évoluera aux côtés de Tom Digbeu et Demetrius Treadwell. Le meneur belge n'a disputé que deux matchs sous les couleurs de l'EBPLO, face au Champagne Basket (12 points) puis à Limoges (10 points et 4 passes décisives).

"Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai été très bien accueilli ici et tout s'est bien passé pour moi, explique l'ancien joueur de Baylor (NCAA). Ce fut court mais cela restera une belle expérience au niveau basket avec l'Elan, malgré le fait de n'avoir pu disputer que deux rencontres au cours de mes quelques semaines en Béarn. Je savais avant de venir que ma mission était de pouvoir dépanner et aider l'équipe. C'est ce que j'ai essayé de faire, même en manquant un peu de rythme. C'est une saison compliquée pour tout le monde alors, je saisis l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir m'engager avec un club jusqu'à la fin de la saison et d'avoir ainsi un peu de stabilité. Il a fallu se décider tout de suite et je n'ai pas hésité. C'est un nouveau challenge intéressant qui se présente à moi. Je sais que ce que j'ai pu vivre ici ne pourra que m'aider à m'épanouir et montrer ce que je sais faire. Je vais continuer à suivre les résultats évidemment et je souhaite le meilleur à l'Elan. Il y a peu d'écart au classement et je sais que l'équipe peut très vite gagner plusieurs places. C'est ce que j'espère en tout cas."