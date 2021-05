Marcus Ginyard devient l'égérie de l'équipementier Espace Sports

JEEP ÉLITE

La marque vient récemment de s’associer avec Marcus Ginyard, capitaine du Limoges CSP, pour la réalisation d’une ligne développée conjointement avec le joueur. C’est une initiative suffisamment rare pour que l’on ait eu envie d’en savoir un peu plus !

Comment se sont fait les premiers contacts ?

Marcus : C’est Jean-Philippe (Biossac) qui m’a contacté et pour être honnête j’ai été touché par la démarche et tout de suite été très enthousiaste par rapport au projet ! J’ai étudié la communication à lorsque j’étais à l'université de North Carolina. A voir, peut-être que ce sera une bonne expérience en plus en vue de mon après carrière.

Lorsque j’ai parlé du projet à mes proches ils étaient unanimement très enthousiastes donc ça m’a conforté dans l’idée de tenter cette expérience avec Espace Sport.

Pourquoi avoir choisi Marcus comme ambassadeur de la marque ?

Jean-Philippe : Je trouve que Marcus incarne parfaitement ma vision du joueur d’équipe « all-around » sur le terrain et avec une super mentalité en dehors. On sent le mec authentique. Il correspond à ma vision du basket. En gros, il n’y a pas que LeBron James et la NBA. Plus jeune les joueurs qui me faisaient rêver s’appelaient Don Collins, Ed Murphy ou Michael Brooks.

Tu parles couramment Français, ce qui - sans tomber dans les stéréotypes - est assez rare pour un joueur Américain. D’autant plus que tu as effectué la majorité de ta carrière dans d’autres pays.

Marcus : J’ai étudié le Français au lycée puis à l’Université. Après je n’ai pas vraiment eu l’occasion de pratiquer donc pour être honnête lorsque je suis arrivé à Nantes pour jouer à l’Hermine en 2015 j’ai pratiquement tout oublié. Mais je me suis trouvé un tuteur sur place et c’est revenu assez vite.

L'été dernier, tu as prolongé ton bail avec le Limoges CSP pour trois saisons. Là encore c’est assez peu commun pour un joueur américains. Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

Marcus : Je suis tombé amoureux de la ville de Limoges et du CSP. C’est la première fois depuis le début de ma carrière que je rempile dans un club. Avant il m’arrivait des fois connaitre deux équipes différentes au cours d’une même saison. Cette proposition de contrat de trois ans m’a beaucoup touchée. Je suis très content de faire partie du projet du CSP et vraiment hâte de revoir prochainement nos supporters dans Beaublanc.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette première collection ?

Jean-Philippe : Il y a déjà deux maillots de créés. Les phases de recherches et de création se sont faites en équipe avec Marcus et notre équipe de designers. On a vraiment adoré le process et on est assez fier du résultat. Marcus a orienté les choses et validés les layouts. On est réellement dans une démarche locale et de proximité sans pour autant s’adresser uniquement aux supporters du CSP. Les Strasbourgeois et les Palois ont parfaitement le droit de passer commande. D’ailleurs il est très probable que l’expérience soit répétée avec d’autres joueurs de Jeep ELITE.

Deux autres maillots sont dans les tuyaux et dans la foulée 1 sweat, 1 survêtement, 1 short et des ballons devraient suivre.

Justement si on souhaite se procurer vos produits comment doit-on faire ?

Jean-Philippe : Nous lançons des précommandes sur le site donc vous pouvez d’ores et déjà commander des pièces. La livraison se fera sous 1 mois. Pour la suite vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram afin d’être tenu informé des prochaines dates de sorties.

