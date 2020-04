Marcus Ginyard lié au Limoges CSP jusqu’en 2023

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Marcus Ginyard (1,96 m, 32 ans), déjà sous contrat jusqu'en 2021, a prolongé au Limoges Cercle Saint-Pierre jusqu'en juin 2023. Une prolongation qui confirme l’optique du club limougeaud, à savoir celui de jouer sur la continuité, après avoir notamment conservé le meneur Ludovic Beyhurst.

Après avoir connu douze clubs professionnels en neuf ans de carrière avant son arrivée dans le Limousin, le natif de Rochester (New York) se stabilise dans un envirronnement qui semble lui correspondre, sportivement et humainement. Une bonne chose s'il confirme sa belle saison 2019/20 (9,8 points à 48,3% de réussite à 3-points, 2,8 rebonds pour 10,3 d’évaluation en 26 minutes de jeu) et conserve son statut de joueur leader dans l'état d'esprit.

« Pour moi, Marcus était un cadre cette année, il a démontré sa capacité à bonifier un collectif, a commenté le coach Mehdy Mary. Marcus est un joueur qui met du liant dans l’équipe et il rend les autres meilleurs. Il est d’un dévouement très appréciable pour un entraîneur et il est capable de faire ce qu’il faut pour que l’équipe réussisse même s’il n’en tirera pas profit. Il sort d'un programme universitaire américain : North Carolina qui est extrêmement reconnu et il a aussi, une personnalité complètement dévouée pour le collectif. Il a été clairement un de mes leaders cette saison, avec Nicolas Lang, pour véhiculer le message dans le vestiaire. Comme Ludo, quand j’ai prolongé, j’ai tout de suite dit à Marcus, que pour moi, c’était une priorité de le conserver sur la durée. De voir que Ludo et Marcus ont signé pour plusieurs saisons comme moi, c’est une volonté d'effort de ma part de travailler dans la durée, nous construisons sur du moyen terme et pas uniquement sur la saison prochaine. »

En Français, et avec un accent très léger pour un joueur en France depuis huit mois seulement, l'Etasunien a dit se sentir "comme à la maison" à Limoges.