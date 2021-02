Martins Meiers fait le chemin inverse d'Eric Buckner pour le remplacer à Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

L'Elan Chalon a trouvé le successeur d'Eric Buckner. Il s'agit de Martins Meiers (2,08 m, 29 ans) qui évoluait jusqu'ici cette saison à Astana, le club où vient de signer... Buckner. Là-bas, le pivot tournait à 11,2 points à 54,2% de réussite aux tirs et 5,8 rebonds en 23 minutes après 15 matches de VTB League.

Longtemps joueur du championnat letton, au BK Ventspils et VEF Riga notamment, l'international letton (4,6 points et 2,4 rebonds de moyenne à l'EuroBasket 2017) a également connu des expériences en Allemagne, VTB League (UNICS Kazan, Ienisseï Krasnoïarsk et donc Astana) et Ligue adriatique. Sur la saison écoulée, il jouait en effet au Buducnost Podgorica au Monténégro. Il y tournait notamment à 5,8 points à 5,9 points à 61,2% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 0,3 passe décisive en 10 minutes, Ligue adriatique et EuroCup confondus. En 2018-2019, son rôle était supérieur au Ienisseï Krasnoïarsk (11 points et 6,5 rebonds en 21 minutes en VTB League).

Le natif de Jūrmala va vite devoir s'acclimater à un nouveau pays et un nouveau championnat au basket bien différent puisque l'Elan Chalon aura besoin qu'il soit performant afin de remonter au classement après un début de saison raté (7 défaites en 10 matches).