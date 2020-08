Matchs annulés pour Orléans et Gries Oberhoffen

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Trois de plus. Alors qu'Orléans et Gries-Oberhoffen s'apprêtaient à disputer leurs premiers matchs de préparation, les deux clubs ont indiqué devoir annuler les matchs programmés. En raison d'une suspicion de Covid-19 dans leurs rangs, l'OLB et le BCGO devront encore attendre avant de disputer une première rencontre.

Le club du Loiret a ainsi annulé la rencontre prévue ce vendredi contre l'ADA Blois ainsi que celle programmée dimanche face à Nanterre 92.

« Suite à une suspicion de COVID au sein du club Orléans Loiret Basket le match de ce soir face à Blois prévu à 19h00 au Palais des Sports est annulé. L’ensemble du club sera testé lundi prochain. Les deux clubs discutent en ce moment afin de remettre le match courant de semaine prochaine. Nous vous tiendrons rapidement informé. La rencontre de dimanche face à Nanterre est également annulée. »

Pour sa part, le BCGO a annulé son match prévu face à Fribourg, ce samedi.