Mathias Lessort (Monaco) : "Dijon est certainement l'équipe la plus en forme en France"

Samedi, l'AS Monaco va affronter le co-leader de Jeep ELITE, la JDA Dijon, pour une rencontre au sommet du championnat de France. Les joueurs de la Roca Team sont conscients de la qualité de la formation bourguignonne qui n'a pas perdu un seul match depuis le début de la saison (5/5 en Jeep ELITE, 2/2 en BCL), hormis la demi-finale du Final 8 de la Ligue des Champions (BCL) qui comptait pour la saison 2019-2020.

Ce match sera l'occasion pour Zvezdan Mitrovic d'aligner pour la première fois son nouvel arrière, Rob Gray.

L'ASM n'a plus joué depuis le 28 octobre et la défaite en EuroCup contre le Lokomotiv Kuban Krasnodar, alors que Dijon a joué mardi dernier face à Nymburk.

"C'est vrai que c'est une situation assez délicate en ce moment, reconnaît l'intérieur Wilfried Yeguete. On a la chance de jouer ce week-end, je pense que c'est bien pour nous. On a joué trois matchs de championnat, on a eu aussi deux matchs qui ont été reportés en EuroCup. On essaye de trouver notre rythme. On continue de s'entraîner ensemble, on a aussi Rob (Gray) qui vient d'arriver, on continue de se connaître."