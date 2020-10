Mathias Lessort (Monaco) : "Nous avons un très gros potentiel"

Malmené jusqu'en milieu de deuxième quart-temps, Monaco a ensuite pris le dessus sur Roanne samedi soir pour finalement largement l'emporter (86-61) dans un match comptant pour la troisième journée de Jeep ELITE.

"Il y avait beaucoup de duel et d’énergie ce (samedi) soir, a commenté après la rencontre l'entraîneur vainqueur Zvezdan Mitrovic. Au troisième quart-temps on a vraiment commencé à jouer agressif en défense et on a trouvé du rythme sur les transitions. Roanne est une bonne équipe avec un coach intelligent."

La partie a été marquée par la domination du pivot français Mathias Lessort (17 points et 10 rebonds).

"Il est impressionnant, il a mis beaucoup d’énergie ce soir. C’est un leader pour nous, il jouera de mieux de mieu, on espère toujours plus pour lui."

Ce dernier est revenu sur sa rencontre et ses objectifs avec la Roca Team.

"Je me suis senti bien, j’ai senti que j’étais en rythme dès l’échauffement. Il ne fallait pas les laisser Roanne prendre confiance. Je suis content de revenir en Jeep Elite, c’est un challenge pour moi, je peux me jauger et j'ai un rôle de leader à tenir. Monaco est une belle organisation, le club est très ambitieux, aussi bien en Jeep Elite qu'en EuroCup. On est en rodage mais on progresse, nous sommes de mieux en mieux. Nous sommes encore loin de notre meilleur niveau. Nous avons un très gros potentiel."