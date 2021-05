Mathias Lessort (Monaco) pourrait rejouer dès ce soir contre Le Mans

Mathias Lessort (2,06 m, 25 ans) a laissé son physique dans la bataille perdue contre Lyon-Villeurbanne samedi dernier. Le pivot de l'Équipe de France a été touché à la cheville et aux côtes. Il a cependant repris l'entraînement comme l'indique le site officiel du club.

"Le pivot international de la Roca Team, touché à la cheville et aux côtes samedi dernier à Villeurbanne, a pu reprendre la course et effectuer une séance de shoot mercredi à Gaston-Médecin. La décision sur la participation du numéro 1 à l'évaluation de la Roca Team (14,1) sera prise aujourd'hui."