Mathias Lessort devrait compléter l'effectif de Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroLeague

Suite au départ du poste 5 Vladimir Stimac en Chine, l'AS Monaco avait surpris tout le monde en signant pour son sixième poste de joueur étranger un meneur, l'Américano-Trinadéen Khadeen Carrington. Mais celle-ci annonçait la probable arrivée d'un pivot français, qui ne pouvait être que Mathias Lessort (2,06 m, 24 ans).

Deux jours plus tard, c'est chose faite, ou presque. Selon nos informations, le pivot international va rejoindre le club de la Principauté. Après trois saisons à l'étranger (à l'Etoile Rouge de Belgrade en Serbie, Malaga en Espagne et au Bayern Munich en Allemagne), le Martiniquais passé par l'Elan Chalon et Nanterre retrouve le championnat de France. Un championnat de France où il avait laissé une marque à 42 d'évaluation un soir de février 2016 contre... l'AS Monaco !

Un profil adapté pour Zvezdan Mitrovic

Pivot mobile, très puissant et explosif, il semble fait pour jouer au sein de la très physique équipe de l'AS Monaco constituée par et pour l'entraîneur Zvezdan Mitrovic. Avec Wilfried Yeguete et lui au poste 5, la Roca Team possède un duo de pivots montés sur ressort qui va mettre un maximum d'intensité sur le parquet. De quoi inquiéter le trio de pivots de l'ASVEL (Moustapha Fall, Ismaël Bako et Kevarrius Hayes), le club rival ?

En tout cas, après eu un temps de jeu irrégulier au Bayern la saison dernière (11 minutes en EuroLeague, 16 en championnat allemand), Mathias Lessort va pouvoir retrouver un rôle prépondérant, comme à Malaga en 2018/19, autre équipe qui disputait l'EuroCup. Idéal pour conserver un maximum de chance de participer aux Jeux olympiques 2020.

L'effectif 2020/21 de l'AS Monaco :