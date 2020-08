Mathieu Wojciechowski : "J’ai fait trois semi-marathons"

C'est l'une des bonnes nouvelles de l'intersaison de l'ESSM Le Portel. L'ailier Mathieu Wojciechowski (2,03 m, 27 ans) est de retour dans ce club où il s'était révélé en Pro B avant de rejoindre Limoges en 2015. Le natif de Calais est censé apporter les valeurs et la combativité qui manquaient aux effectifs du club ces deux dernières saisons. A titre personnel, après deux belles saisons en Pologne, il espère parvenir à avoir un rôle significatif en première division française après avoir été limité à un rôle de rotation à Limoges puis Bourg-en-Bresse. Pour préparer cette saison importante dans sa carrière, l'ancien Espoir du BCM Gravelines-Dunkerque a changé ses attitudes. Il s'explique sur le site Internet de son employeur :

"Je me sens vraiment très bien. J’ai fait différemment vu le contexte de crise sanitaire. J’ai évité les contacts, la muscu, moins fait de basket, mais j’ai beaucoup, beaucoup couru. J’ai même fait trois semi-marathons. On a eu de la chance que les coachs nous aient donné du temps pour revenir individuellement et être ainsi prêts à faire des oppositions. Il fallait cela car on a vraiment vécu une situation totalement inédite. Tu dois changer ta prépa, t’adapter."

Par ailleurs, le Franco-Polonais est très enthousiaste au sujet du groupe monté par Eric Girard, son entraîneur.

"Franchement, c’est bien. Le groupe est cool. On bosse bien et on récupère petit à petit les US (Etatsuniens). Il nous faut prendre les marques et savoir comment se passer. On aura un double ennemi cette année : nous-même, avec le besoin de faire des tests et d’être négatif pour pouvoir jouer, et puis le championnat, bien sûr. Je pense que le potentiel est solide car le recrutement a été bien fait. Mais la qualité des hommes et l’état d’esprit de travail, ce sont déjà de bons indicateurs. Bien sûr, la seule réalité, c’est le terrain."