Matthieu Gauzin : "Il me fallait un tremplin"

Après une première saison professionnelle au Mans où il a été peu utilisé en Jeep ELITE (7 minutes de moyenne sur 16 matchs), même s'il assure "avoir beaucoup appris", Matthieu Gauzin (1,91 m, 19 ans) a été prêté au Champagne Châlons-Reims Basket. Là-bas, le meneur de jeu espère trouver un rôle plus important et ainsi pouvoir se développer en jouant. Il s'exprime sur Le Maine Libre.

"Je pense qu’il m’a manqué quelque chose au Mans cette année. Je n’ai pas encore les capacités pour m’imposer dans l’effectif d’un club comme le MSB. Il me fallait en quelque sorte un tremplin pour pouvoir m’exprimer pleinement, vraiment jouer. Avec mon agent et le club, on a donc discuté et l’option du prêt a semblé comme la meilleure solution pour tout le monde."