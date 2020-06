Matthieu Gauzin (Le Mans) arrive en prêt au CCRB

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormareche

Le Mans Sarthe Basket a annoncé avoir pris la décision de prêter Matthieu Gauzin (1,90 m, 19 ans) pour la saison 2020/21, après un premier exercice dans l'effectif professionnel où le Berruyer n'a que trop peu goûté au terrain. Le jeune meneur tricolore va avoir l'opportunité de poursuivre sa progression dans l'élite puisqu'il rallie la Marne afin de porter les couleurs du Champagne Châlons-Reims Basket.

Devenu professionnel en mai 2019 après deux saisons pleines en Espoirs, Matthieu Gauzin a connu une première saison en demi-teinte en Jeep ELITE. Après avoir été responsabilisé en début de saison durant la blessure de Brandon Taylor, la concurrence s'est révélée intraitable par la suite avec le retour de ce dernier et la prolongation de Taurean Green. Il a tout de même pris part à 16 rencontres de championnat pour 6,8 minutes de moyenne. Du coup, le vice-champion du Monde U17 2018 est revenu aider les Espoirs l'hiver dernier, réussissant une performance rare soulignée par une ligne de statistiques ahurissante : 40 points, 13 rebonds, 8 passes, 4 interceptions et 46 d’évaluation à Chalon-sur-Saône.

C'est donc avec l'approbation du principal concerné et celle de son agence que le MSB a décidé de prêter Matthieu Gauzin afin de lui permettre de gagner en responsabilites. Le club a par ailleurs reçu "toutes les garanties que la structure qui bénéficiera de ses services saura lui offrir une opportunité réelle d’y démontrer l’étendue de ses capacités". Structure qui n'est autre que le CCRB qui renforce ainsi sa ligne arrière tout en promettant à ce joueur très rapide et doué balle en main qu'il puisse faire son trou au sein "d'un environnement de travail et une qualité d’accompagnement des joueurs en développement".

C'est le troisième membre de l'effectif de Cédric Heitz pour la saison 2020/21 après Jessie Begarin et Dominique Archie.