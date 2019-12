Maxime Boire : "On est trop loin du plan de jeu en première mi-temps"

Lundi soir, la Chorale de Roanne s'est inclinée 85 à 84 chez l'Elan Chalon. Le coach perdant, Maxime Boire, a regretté que son équipe se soit lancée dans une rencontre très offensive en première mi-temps. Il aurait préféré que les siens maitrisent mieux le tempo avant la pause. Car derrière, les locaux étaient en confiance.

"On est une équipe qui doit ralentir le jeu à l’extérieur car on n’a pas de marge dans des matchs à 80 points, ça se joue sur un lancer de pièce si on arrive pas mieux à contrôler le jeu, a-t-il commenté devant la presse après le match*. On les a mis en confiance en première mi-temps, on réajuste un peu en deuxième, mais sur la fin de match il y a trop d’erreurs individuelles, sur des mauvais choix, sur de la mauvaise gestion. C’est trop compliqué pour nous ce (lundi) soir, on est trop loin du plan de jeu en première mi-temps ce qui fait que sur la deuxième arrive ce qui arrive."