Maxime Boire (Roanne) : "On doit se servir de ce match comme leçon"

Après une série de résultats positifs, la Chorale de Roanne vient de subir une grosse défaite vendredi soir contre Nanterre (79-102) pour la 14e journée de Jeep ELITE. Les Ligériens n'ont pas réussi à dompter des Franciliens très en forme, comme l'a reconnu le coach Maxime Boire pour ActivRadio après le match.

"(C'est) Une équipe de Nanterre qui revient en forme. Ils étaient à quatre victoires sur les cinq derniers matchs, seule l'ASVEL les avaient arrêté. C'est très bien, il faut se servir de ce match-là comme leçon, d'apprendre de comment ils ont joué, de qu'est ce qu'ils ont fait défensivement, l'intensité qu'ils ont mis tout de suite. Ils nous ont rentré dedans. On a rien eu de facile. Il faut qu'on apprenne de cette équipe pour essayer à notre tour, dès lundi, de mettre cette intensité. Ca reste Nanterre, on reste la Chorale de Roanne, on est les promus, on sait dans quel championnat on se bat. Ce (vendredi) ce n'est pas notre championnat. C'est trop haut. C'est comme ça mais il faut qu'on se serve maintenant de ça pour apprendre et avancer tout simplement."