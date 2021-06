Maxime Roos plutôt vers Bourg que Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Laissé libre par les Metropolitans 92, Maxime Roos (2,02 m, 26 ans) a été démarché par Roanne, Orléans et la JL Bourg. Selon BasketActu, le poste 4-3 aurait fait son choix : celui de rejoindre Bourg-en-Bresse. Là-bas, il retrouverait au sein d'un autre club d'EuroCup et de Jeep ELITE le rôle qu'il occupait dans les Hauts-de-Seine, à savoir l'intérieur mobile, long et athlétique capable de "changer" sur tous les écrans en défense et, en attaque, de finir vers le cercle en slashant (action de couper rapidement au panier) ou en shootant en réception (catch and shoot) à 3-points.

Très en vue en début de saison, il avait même convaincu le sélectionneur Vincent Collet de le convoquer en équipe de France A pour la "fenêtre internationale" de février. L'ancien joueur de Maurepas, Versailles et Blois s'est ensuite fait plus discret sur la deuxième partie de saison.

Dans l'Ain, sous les ordres de Laurent Legname, il devrait garnir un bon noyau de joueurs formés localement composés de Pierre Pelos, Maxime Courby, Hugo Benitez et Axel Julien.