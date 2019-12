Mehdy Mary (Limoges) : "A Roanne, il faudra résister et ne pas subir"

Fort de son premier succès sous l'ère Mehdy Mary, Limoges se déplace à Roanne ce jeudi (match vendredi à 20h) avec l'ambition de remporter son premier match de la saison (!) à l'extérieur. Face à une Chorale qui a de belles qualités mais qui vient de perdre son pivot Johndre Jefferson, le Cercle Saint-Pierre alignera également une équipe amputée d'Anthony Brown, tout juste parti rejoindre Fuenlabrada dans la banlieue de Madrid.

"Il nous manque trois joueurs américains (Christon, Sanford et Conklin), tous blessés, rappelle l'entraîneur Mehdy Mary dans Le Progrès . On avait deux pigistes (Stoll et Brown) dont l'un vient de nous quitter (Brown). Il nous manquera donc des éléments à Roanne mais il y a tellement de mouvement de joueurs que la cohésion devient primordiale. Il faut donc construire autour."

Notamment en défense, secteur dans lequel le CSP affiche déjà des progrès (61 points encaissés contre Strasbourg lundi).

"On n'a pas encore gagné un match à l'extérieur. On aura notre rythme pas avant fin janvier. On est diminué donc il faudra résister et ne pas subir. Roanne a réalisé de belles choses, y compris à l'extérieur. C'est un match important pour les deux équipes."