Mehdy Mary (Limoges) : "Aujourd'hui, la meilleure équipe en France pour moi c'est Monaco"

Samedi soir, l'AS Monaco était en démonstration contre le Limoges CSP. L'équipe de Zvezdan Mitrovic a dominé la rencontre de la tête et des épaules, pour s'imposer 86-59 contre la formation de Mehdy Mary. Ce dernier n'a pu que constater que l'écart entre ces deux équipes et en faire part à la presse après la rencontre*.

"Quand il y a une association d'intensité défensive adverse forte et qu'on rate des paniers faciles, ça crée un écart. C'est à sens unique sur ce match. Bravo à eux, ils ont fait un vrai bon match. On n'est pas aptes aujourd'hui (hier) à affronter une équipe pareille à l'extérieur. Je pense qu'il y avait mieux à faire. C'est une armada. On a été surclassés, on n'est pas de ce niveau-là. Aujourd'hui, la meilleure équipe en France pour moi c'est Monaco. Le roster est top, ce qu'ils arrivent à produire fait la différence."

Même son de cloche chez l'ailier-fort Hugo Invernizzi.

"Je retiens qu'on a pris trente points. On a explosé en vol, c'était trop intense pour nous, trop dur. S'il y avait eu d'autres matchs ? Il faut arrêter de parler de rythme même si Monaco a joué avant. On arrive à peine à faire un système quand c'est très intense. 20 balles perdues face à une équipe qui court comme ça... On n'a rien fait pour les déranger. Je n'ai pas grand chose à dire... On n'a pas tenu physiquement, ils nous explosent. Il y a un écart de niveau et d'intensité, il n'y a rien à dire. C'était un entraînement pour eux. On n'a rien réussi. La suite de la saison ? ça pèse dans la tête, oui et non. On ne va pas se lamenter toute l'année. On a la chance de pouvoir jouer, des gens ne peuvent même pas sortir de chez eux."