Mehdy Mary (Limoges) : "Avoir cet impact défensif à tous les matchs"

Après ses deux victoires pour terminer l'année 2019, Limoges a démarré l'année 2020 en embêtant sérieusement l'ASVEL. Mal partis dans la rencontre, ce dont s'attendait Mehdy Mary du fait de l'absence de rythme de la part de trois joueurs de retour de blessure (Semaj Christon, Brian Conklin et Vee Sanford), le CSP est revenu au retour des vestiaires mais plusieurs faits de jeu ont empêché l'équipe de jouer le match sur les dernières possessions. L'ASVEL s'est donc imposée 75 à 69. Le coach Mehdy Mary est revenu sur ce résultat au micro de France Bleu Limousin.

"Il y a en même temps une certaine forme de frustration - à ne pas avoir pu jouer les dernières secondes du match pour le gagner - et de même temps une fierté d'avoir pu matcher avec un effectif pareil. On encaisse que 75 points. C'est la troisième fois de la saison qu'il ne marque que 75 points. C'est capital de construire sur ça. On a maintenant du base de travail. On a eu dix jours d'entraînement - quatre jours pour Christon, Sanford et Conklin -, il faut qu'on ait cet impact défensif à tous les matchs, et à partir de là on pourra se dire qu'on pourra avoir des résultats régulièrement."