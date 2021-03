Mehdy Mary (Limoges) : "C'est trop loin de ce qu'on doit produire"

Samedi soir, Limoges a signé sa troisième victoire de suite. Chez son voisin boulazacois, le Cercle Saint-Pierre a longtemps eu du mal à se défaire des locaux, pourtant derniers au championnat de Jeep ELITE. Après la rencontre, au micro de France Bleu Limousin, l'entraîneur Mehdy Mary a regretté l'entame. En revanche, il a apprécié la réaction de son groupe :

"C'est très loin de ce qu'on doit produire. Ce n'est pas acceptable de démarrer comme on a démarré. Après on savait qu'ils allaient démarrer fort. C'est une équipe très intense, très organisée. Donc on a subi. Ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, c'est top en terme de réaction collective. Au-delà de la qualité du jeu, dans l'engagement, dans la cohésion... Par contre il ne faut pas qu'on démarre le match comme ça. C'est très en deça de ce qu'on doit produire au début. Après on a trouvé de la ressource pour l'emporter."