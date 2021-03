Mehdy Mary (Limoges) : "Être fidèle à nos qualités"

Samedi dernier, Limoges s'est incliné 74-72 sur le parquet de Champagne Basket. Le CSP menait pourtant de 15 points après 15 minutes de jeu. La suite n'a pas plu du tout au staff qui a eu une explication de texte, avec images à l'appuie, avec son équipe. L'entraîneur Mehdy Mary l'a expliqué à France Bleu Limousin :

"On a débrieffé en tout début de semaine très, très longuement en vidéo parce que j'étais très mécontent de ce qu'on a produit. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a produit en attaque et en défense, au-delà de l'adresse - ça on sait que ça va, ça vient. Donc on a débrieffé en vidéo et on s'est entraîné pour cette série de matches et surtout le premier face à l'ASVEL."