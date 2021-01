Mehdy Mary (Limoges) : "Igokea est un adversaire très fort chez lui"

Après sa défaite contre le Turk Telekom Ankara juste avant Noël, le Limoges CSP reste sur trois défaites de suite en Ligue des Champions (BCL). Pour se qualifier au deuxième tour, l'équipe de Mehdy Mary doit s'imposer lors de ses deux derniers matches de poule. Avant de penser à la réception de l'Hapoel Jérusalem le 26 janvier, il y a la rencontre de ce mardi en Bosnie-Herzégovine chez le KK Igokea, équipe battue par le Cercle Saint-Pierre en ouverture de la compétition fin octobre. Mais formation de qualité, comme en attestent leurs résultats (4e de Ligue adriatique avec 9 victoires en 12 matches, mais aussi en BCL avec 2 succès en 3 rencontres depuis ce match à Beaublanc).

"On a deux matches devant nous, rappelle l'entraîneur Mehdy Mary à France Bleu Limousin. On est vraiment très concentrés sur ces deux matches. On avait gagné à Beaublanc mais ça reste un adversaire très fort chez lui. Ils connaissent nos qualités. Jerry Boutsiele avait été dominant à l'aller. Chaque match est différent. Ils auront des stratégies défensives pour contrer ça."