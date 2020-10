Mehdy Mary (Limoges) : "J'ai la sensation qu'on peut jouer tous les adversaires"

Ce lundi soir, Limoges joue chez les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois pour la 6e journée de Jeep ELITE. Ce match sera disputé à huis-clos. Une situation pas forcément évidente à gérer.

Après 15 jours sans jouer, le Cercle Saint-Pierre affronte une équipe en rythme de compétition. Mais son technicien est confiant quant à la capacité de son groupe à rivaliser avec son adversaire du jour.

"On verra ce qu'on est capable de montrer là-bas. On verra si on est capable de rester dans le match pendant 35 minutes et voir ce que cela donne à la fin, avec une confiance forte et des joueurs expérimentés. J'ai la sensation qu'on peut jouer tous les adversaires. On les a joué en pré-saison. On a vu qu'on était capable de rivaliser."