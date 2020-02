Mehdy Mary (Limoges) : "La charge affective était énorme"

Samedi soir, le Limoges CSP a signé sa troisième victoire de suite, une première cette saison, en battant le BCM Gravelines-Dunkerque 77 à 71. Une victoire pas facile dans une soirée riche en émotions avec l'hommage rendu au défunt Frédéric Forte, légende du club. Mehdy Mary, le coach de l'équipe professionnelle, est revenu sur ce succès compliqué au micro de France Bleu Limousin.

"Humainement, c'était incroyable. J'ai vraiment perçu la charge émotionnelle forte par rapport à Céline (Forte), aux enfants... Je l'ai eu comme président, c'est lui qui m'a fait signer à Limoges. Il y a plein de propos qui m'ont touché lorsqu'il était encore président du CSP. Ca fait toujours écho pour tout le monde à une situation personnelle aussi donc la charge affective était énorme.

On est satisfait du résultat final, il n'y a pas un quart-temps où on encaisse 20 points. On est dans nos standards défensifs. Offensivement, c'était moyen dans la qualité du jeu. Mais ça nous a suffit pour l'emporter. On a vécu une semaine extrêmement agité avec Semaj Christon qui est parti dimanche, Marcus Ginyard qui se fait une entorse au coude mercredi et ne s'entraîne plus - c'est pour ça qu'il n'a joué que 20 minutes ce (samedi) soir. Jeudi, Atoumane Diagne se fait mal au genou et vendredi pour clôturer Brian Conklin prend un gros pet à l'arcade, va aux urgences et on s'entraîne à neuf avec Benjamin Villeger (assistant) qui a fait le 10e tellement on avait des absents sur cette fin de semaine... Donc la semaine a été agitée, un début match délicat d'un point de vue émotionnel donc on est super satisfait du rendu final."