Mehdy Mary (Limoges) : "On est fier de montrer cette image au public de Beaublanc"

En s'imposant largement contre Le Mans (78-55) mardi soir, Limoges a repris le point-average sur le MSB et ainsi la huitième place de la Jeep ELITE. C'est une vraie satisfaction pour le staff qui a changé la dynamique de l'équipe depuis sa prise de fonction le 11 décembre, alors qu'aucun changement de joueurs n'a pu être effectué (à part le remplacement de Semaj Christon, qui est parti à sa demande, par DeMarcus Nelson).

"Il y a beaucoup de satisfaction d'avoir fourni ce spectacle. Beaublanc a fourni beaucoup d'efforts pour nous soutenir, c'est même plus des efforts, ils ont l'habitude. Ils nout incité à dépenser l'énergie. On encaisse 55 points, c'est une performance d'un point de vue défensif. On fait 27 passes décisives en attaque, pour un collectif débutant dans le sens où on a eu cinq entraînements avec opposition avec DeMarcus Nelson. Après on a certainement eu besoin de ce match à Strasbourg pour nous montrer que quand on ne respecte pas notre identité, on est capable de perdre et d'encaisser 95 points en 40 minutes. Par contre quand on respecte une équipe brillamment coaché. On est satisfait mais on sait que la dernière fois qu'on était satisfait, après trois victoires de suite, on s'est relâché."