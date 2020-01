Mehdy Mary (Limoges) : "On l'a emporté grâce à notre impact défensif"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Dans un match irrégulier, avec deux périodes en faveur du Limoges CSP (le premier et le quatrième quart-temps) et deux autres pour Orléans (le deuxième et le troisième), les visiteurs ont fini par l'emporter. Les deux coachs, Mehdy Mary et Germain Castano, reviennent sur la rencontre, tout comme l'ailier Orléans D.J. Strawberry.