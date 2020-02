Mehdy Mary (Limoges) : "Quand on est moins adroit, il faut compenser en défense"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Ce vendredi soir, le Limoges CSP s'est incliné 80-77 chez le Champagne Châlons-Reims Basket. Après la rencontre, l'entraîneur Mehdy Mary a d'abord reconnu la qualité des résultats du CCRB, qui a perdu de très peu contre l'ASVEL notamment dernièrement. Le technicien, au micro de France Bleu Limousin, regrette la maladresse extérieure (6/21 à 3-points) de son équipe. "Le jour où on est nettement moins adroit comme on est aujourd'hui, il faut arriver à passer d'un bon match défensif à un très bon. On a fait un bon match (défensif), même si nos standards sont à 76 points encaissés par match". Mais il ne se montre pas en colère. "Ca se joue à pas grand chose", a-t-il répété. C'est la 13e défaite du CSP, après 24 journées.