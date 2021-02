Mehdy Mary (Limoges) : "Satisfait de la victoire. Mais défensivement c'est insuffisant"

Samedi soir, le Limoges CSP s'est logiquement imposé 96 à 87 contre l'Elan Béarnais lors du 108e clasico de la Jeep ELITE. Dans un match très ouvert, où les défenses n'ont pas pesé, l'équipe de Mehdy Mary a pu dérouler son collectif (31 passes décisives pour 9 balles perdues seulement).

Le coach est revenu sur cette victoire devant la presse après la rencontre, notamment au micro de France Bleu Limousin. Bien entendu satisfait de ce succès, surtout dans le contexte du clasico, il a souligné la réussite offensive de son équipe mais n'a pas caché qu'il en attendait mieux défensivement.

"Offensivement, au-delà des performances de certains joueurs, on fait 21 passes décisives, on fait plus de 120 d'évaluation, c'est très bien. Mais défensivement, c'est insuffisant. Au-delà du premier quart-temps (30 points encaissés, NDLR). Même s'ils ont mis des tirs difficiles, sur un pied avec la planche, si on ne prend en compte que le contenu, sans prendre en considération les paniers marqués et ratés, le contenu (est insuffisant)."