Mehdy Mary (Limoges) : "Surtout, pas d'euphorie !"

Samedi soir, le Limoges CSP s'est imposé 88 à 75 contre Boulazac. A Beaublanc, l'équipe de Mehdy Mary a réalisé trois quart-temps de qualité pour mener 77-49 après 30 minutes de jeu. Avant un relâchement classique lors de l'ultime période. Le coach est revenu sur la rencontre au micro de France Bleu Limousin.

"Je suis mécontent de ce qu'on a produit sur le dernier quart-temps, clairement, par contre sur les trois premiers quart-temps précédent, c'était bien mieux sur ce qu'on veut mettre en place défensivement. En attaque on a encore du mal à trouver du liant. Il ne faut pas qu'on soit dépendant de l'adresse qu'a pu avoir Nicolas Lang (15 points à 5/8 à 3-points). Surtout pas d'euphorie ! Certes il y a eu un moment donné 28 points d'avance mais on termine avec un écart beaucoup plus restreint. A nous de poursuivre la progression."