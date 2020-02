Mehdy Mary (Limoges) : "Un match en deçà de ce qu'on est capable de faire"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Après trois victoires de suite, le Limoges CSP a subi un coup d'arrêt samedi soir en s'inclinant après prolongation à Strasbourg (105-100). Une défaite évitable face à une équipe diminuée qui restait sur 13 défaites de suite. "C'est une petite piqûre de rappel", a avoué le meneur Ludovic Beyhurst, quand on n'est pas dans nos standards défensifs, on ne gagne pas." Pour le coach Mehdy Mary, son équipe n'a pas été aussi performante que sur les dernières sorties. "On fait clairement un match en deça de ce qu'on a l'habitude de faire. L'impact défensif est insuffisant." Il rappelle que l'intégration de DeMarcus Nelson a nécessité du travail. "On n'est pas loin de le prendre, sans faire un grand match défensif." Le groupe doit vite se tourner vers la réception du Mans, mardi. Un match qui doit leur permettre de rester au contact du Top 8 pour resté bien positionné par rapport aux playoffs.

Voici la réaction de Mehdy Mary au micro de France Bleu Limousin :