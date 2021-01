Mehdy Mary (Limoges) : "Une claque comme celle-ci doit nous remettre les idées au clair"

"C’est clairement le pire match de notre saison." Vendredi soir après la déconvenue de Limoges au Mans (91-68), le vétéran Nicolas Lang n'y allait pas par quatre chemins pour qualifier la triste prestation de son équipe. Le Cercle Saint-Pierre a été dominée par une équipe du MSB plus agressive et collective, qui a provoqué de nombreuses balles perdues limougeaudes. Interrogé par Ouest-France, l'entraîneur vaincu Mehdy Mary s'est également

"Même si on est dans le match après 30 minutes de jeu (60-54 à la 31e, NDLR), on était déjà en grande difficulté. On perd 22 ballons, il y a eu trop d’approximations en plus d’un manque d’énergie et d’intensité. On a perdu contre une équipe bien meilleure que nous ce (vendredi) soir. Une claque comme celle-ci doit nous remettre les idées au clair. Notre prestation est très en deçà de ce qu’on peut produire."