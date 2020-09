Mehdy Mary (Limoges) : "Une entrée en matière en deçà de ce qu'on espérait"

Une défaite à Beaublanc pour commencer. Avec son équipe séduisante, le Limoges CSP pensait mieux démarrer la saison 2020/21. Et pourtant, à domicile, l'équipe de Mehdy Mary a été dominée par Nanterre (76-85). Ce dernier, interrogé par France Bleu Limousin, n'est pas satisfait de la production de son groupe.

"On fait dans l'ensemble un petit match, vraiment. En deçà de ce qu'on est capable de faire, ça c'est la perception que j'ai eu pendant tout le match. Pourtant il y a eu une bonne entrée. Mais très vite, ils ont recollé mais après j'ai senti qu'on avait du mal à développer le basket qu'on a l'habitude de développer. Des deux côtés du terrain. Ca c'est vu à des moments défensivement où on était en retard, sur les rolls de (Alpha) Kaba, les tirs à 3-points à l'opposée, les réattaques... J'ai senti un manque de rythme. On ne met que 6 points en contre-attaque. Quand je dis on fait un petit match, c'est vraiment sur le basket qu'on veut dérouler. C'est vraiment le goût amer à la fin."