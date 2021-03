Mehdy Mary (Limoges) : "Utiliser ce qu'on a vécu face à l'ASVEL dans l'intensité défensive pour s'opposer aux Metropolitans"

Depuis la reprise de la saison de Jeep ELITE, Limoges a perdu deux fois. Si la défaite chez le Champagne Basket il y a dix jours avait énervé le staff, celle face à l'ASVEL samedi, n'était pas si problématique, malgré l'ampleur du score finall (60-83). L'entraîneur Mehdy Mary, interrogé par France Bleu Limousin, a souhaité remettre les choses dans leur contexte :

"Je ne suis pas en train de dire que tout était génial. Loin de là. Mais c'est la première fois de la saison qu'ils étaient au complet (seul Derrick Walton Jr. n'a pas joué, NDLR). On peut-être ambitieux et motivé, quand ils sont comme ça, on ne boxe pas dans la même catégorie. Je suis en complet désaccord quand on me dit qu'ils (ses joueurs) n'ont pas été engagés. On a de l'ambition et on a envie de faire des choses, mais là c'était un adversaire d'une autre catégorie."