Mehdy Mary (Limoges) après la courte victoire à Cholet : " Ce n'est que du bonus"

Sauvé par un game winner de Philip Scrubb, le Limoges CSP a renversé Cholet (81-82), avec seulement sept joueurs professionnels. Sans Jerry Boutsiele, Nicolas Lang et Timothé Crusol, la troupe de Mehdy Mary a bien réagi après la lourde défaite du week-end passé contre Roanne.

" J’ai coutume de dire que quand on a perdu Roanne, on n’était pas les plus nuls mais aujourd’hui, on n’est pas non plus les meilleurs, rappelle le technicien limougeaud au micro de France Bleu Limousin. On a vraiment insisté sur l’idée d’unité, de solidarité avant le match. Avec seulement sept joueurs, tous étaient forcément bien plus responsabilisés."

"On était en mission"

Dans une rencontre particulièrement serrée où aucune des deux équipes n'a compté plus de huit points d'avance, le Cercle Saint-Pierre a profité de la mauvaise entame de deuxième mi-temps des Choletais pour reprendre le momentum. "Prendre ce match à Cholet, ce n’est que du bonus car on était en mission ce vendredi soir, enchaîne-t-il. On n’avait rien à perdre. Même quand on était devant en fin de match, Cholet a eu les ressources mentales pour résister et ne jamais craquer. On va profiter." Avant d'enchaîner dès mardi contre la JDA Dijon à Beaublanc.