Mehdy Mary (Limoges) après la défaite contre Dijon : "On a subi leur intensité en première mi-temps"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Limoges s'est incliné face à une JDA Dijon en forme ces derniers temps, 75-70. David Holston et ses coéquipiers sont sur une série de quatre matches sans défaites et occupent toujours la deuxième place du classement avec 22 victoires et 5 défaites. Les Limougeauds eux, ne trouvent pas de rythme régulier dans les performances de ce mois de mai, avec 3 victoires en 5 matches. Avec cette défaite, ils laissent de nouveau la huitième place de Jeep ELIUTE à l'Orléans Loiret Basket. Dijon a encore fait parler son collectif puisque 5 joueurs finissent à 10 points ou plus (Holston, Simon, Julien, Galliou et Johnson). De son côté, Limoges est beaucoup trop maladroit avec 22 ballons perdus, soit 10 de plus de Dijon. Cette défaite de Mehdy Mary et les siens est en partie due à l'entame de match (17-0) et la première mi-temps de manière générale, puisque le CSP était mené 46-25 au bout de 20 minutes pour Dijon. Le coach de Limoges s'est exprimé en fin de match au micro de France Bleu Limousin.

"On n'arrivait pas à créer le décalage finalement la problématique elle a été là. On n'arrivait pas à créer de temps d'avance donc on joue sans générer le surnombre nulle part donc on se retrouvait avec des situations de fin de possession et on perd des tonnes de ballons. On a réussi un peu à s'ajuster dans le deuxième quart, c'était mieux offensivement mais défensivement on était encore en difficulté. Ils ont développé leur académie de jeu en étant bons des 2 côtés, défense et attaque en première mi-temps. Ils nous ont mis vraiment en grande difficulté et ça c'est le mérite qui leur revient. On voit que c'est une belle équipe, une forte équipe."

Une réaction trop tardive

Poussé par la performance de Nicolas Lang (22 points, 6 rebonds et 7 passes décisives), le CSP s'est réveillé et a remporté les deux derniers quart-temps au scoring mais malheureusement leur entame de match les a trop pénalisé.



"J'ai aimé la réaction du groupe en deuxième mi-temps, sur le contenu du jeu qu'on a proposé j'ai trouvé que c'était bien plus pertinent et le groupe en lui-même a bien réagi face à un adversaire comme celui-là. On ne les a pas fait venir sur les picks (and roll), donc ils se sont très peu exposés et quand on renversait la balle on n'avait pas davantage. Donc on a perduré dans ça et on a mis du temps à s'ajuster. On a pris plusieurs temps-morts à chaque fois on réinsistait sur ces choses-là. Le fait qu'ils trappent les post-up, ça empêche de jouer ces post-up, ils sortent fort sur les picks mais pas trop si on ne les fait pas venir, ça donne des tout petits avantages, on les a mal exploité et dès qu'on s'est mis à bien les exploiter, on les a mis en difficulté en deuxième mi-temps. Mais voilà on a vraiment subi leur organisation et leur intensité en première mi-temps."





Limoges affrontera ce samedi le premier de Jeep Elite Monaco.