Mehdy Mary (Limoges) après la défaite contre Pau : "A la fin, on explose complet"

Bien emmenés par un Justin Bibbins (24 points et 5 passes décisives), les Béarnais ont réussi à faire chuter le Limoges CSP en fin de match, remportant la rencontre 78-70 dans leur Palais des Sports. Dans ce classique du basketball français, le CSP s'est fait déborder dans les 6 dernières minutes. Notamment parce que l'équipe a perdu énormément de ballons (19 balles). Le coach Mehdy Mary s'est exprimé en conférence de presse, et notamment au micro de France Bleu Limousin, sur cette défaite qui place son équipe à la neuvième place de Jeep ELITE avec 16 victoires et 14 défaites.

"On a un vrai trou d'air à la fin donc évidemment ça fait qu'on a des revers, on encaisse 17 points dans les cinq dernières minutes, résume Mehdy Mary. On avait plutôt fait des bonnes choses auparavant, on a plutôt été cohérents hormis au début puis après on est revenu dans le match et j'ai trouvé qu'on avait fait preuve de beaucoup caractère, de beaucoup de détermination. On est à l'extérieur, on a joué il y a 48 heures mais j'ai trouvé des très bonnes choses et à la fin, on explose complet, on encaisse 17 points (lors des 6 dernières minutes, NDLR). Après on perd 19 balles, c'est ce qui fait mal quand un match se joue à très peu de choses. C'est un point déterminant quand le score est si bas. Et ils ont vraiment fait un run important qui les a relancés dans le match."