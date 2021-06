Mehdy Mary (Limoges) après la victoire contre le BCM : "Une forme de constance plus importante"

Le Limoges CSP s'est défait du BCM Gravelines-Dunkerque sur son parquet à Beaublanc (87-77). Les Limougeauds ont pu compter sur leur pivot Jerry Boutsiele (20 points à 9/11 aux tirs et 3 rebonds) et sur leur shooteur Nicolas Lang (17 points, 1 rebond, 4 passes et 1 interception). Limoges grâce à ce succès et la défaite d'Orléans est même repassé huitième de Jeep ELITE avec son bilan de 17 victoires et 14 défaites. Le coach Mehdy Mary s'est exprimé sur la victoire au micro de France Bleu Limousin :

"On ne s'était pas désuni dans le dernier match (Pau-Lacq-orthez) même si c'est frustrant, maintenant on a eu un impact défensif pendant toute la longueur du match qui me semblait pertinent. Il y a quatre, cinq ballons qu'on peut prendre en plus, qui trainent, qui vont dans les pieds ici et là. J'ai eu la sensation qu'il y a eu quatre cinq passages dans le match où on pouvait aller à +15 et au-dessus et après le match était différent et finalement on ne l'a pas fait. Ensuite voilà on a 110 d'éval, 54 sur la première, 56 sur la deuxième, c'est quand même des très gros chiffres et c'est constant dans l'évaluation. On est content d'avoir pu gagner, d'avoir pu manager le temps de jeu de pas mal de joueurs, on n'a personne au-dessus de 30 minutes et ça c'est un point qui était important, le but c'est d'arriver en fin de saison avec un maximum de joueurs présents. Aujourd'hui on avait une forme de constance plus importante.", déclare le coach Mehdy Mary en conférence de presse.