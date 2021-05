Mehdy Mary (Limoges) après la victoire en prolongation à Chalon : "Vraiment un match en dents de scie"

JEEP ÉLITE

Limoges, huitième de Jeep Elite avec un bilan de 11 victoires pour 10 défaites, affrontait ce mardi au Colisée l'Elan Chalon, seizième du classement avec 8 victoires et 16 défaites. Les deux équipes ont dû aller jusqu'en prolongation pour se départager. Limoges est sorti vainqueur de ce match sur le fil, grâce à un panier à 3-points de Philip Scrubb à 3,5 secondes de la fin. Le coach des Limougeauds Mehdy Mary et le joueur Nicolas Lang ont réagi après la rencontre.

Un souci de constance dans le match

Limoges a encaissé 29 points dès le premier quart-temps. Ce mauvais départ défensive a posé des problèmes aux Limougeauds qui sont longtemps restés derrière au score, avant de rattraper Chalon. "On traîne longtemps cette mauvaise entame finalement", a confié le coach Mehdy Mary à France Bleu Limousin après la rencontre. Pourtant Limoges est arrivé à revenir et a même fini devant à la fin du troisième quart-temps (62-69), mais n'est pas parvenu à chercher la victoire dans le temps réglementaire.

"On les laisse revenir dans le match. On a fait vraiment un match en dents de scie dans pas mal d'aspects du jeu et ça c'est quelque chose qu'on doit arriver à corriger, avoir plus de constance, de consistance dans le jeu. On traîne longtemps notre début de match, la première mi-temps sur le côté défensif et puis aussi parce qu'on perd des ballons (14 au total) quand on met du jeu rapide."

Une victoire qui fait quand même du bien

Nicolas Lang, qui a fini à 17 points, 2 rebonds et 2 passes décisives s'est lui aussi exprimé au micro de France Bleu Limousin à la suite de cette courte victoire. Pour lui évidemment, Limoges s'est fait peur avec ces 29 points encaissés au premier quart-temps mais la victoire est la seule chose à retenir de ce match, même si ce n'est pas la plus belle. "Ca reste une victoire, effectivement ce n'est pas forcément un match qui restera dans les annales mais au moins c'est très important de prendre un match, ça reste quand même une victoire à l'extérieur et voilà je suis content d'avoir gagné ce match". Limoges a pu compter sur Philip Scrubb (20 points, 4 rebonds et 8 passes décisives). Le Canadien a permis à son équipe de gagner le match grâce à un tir décisif de sa part : "Depuis le début de saison sur les fins de matches on meurt ou on survie avec lui, là c'est bien pour sa confiance. Sur la première partie de saison il n'en avait pas mis beaucoup des comme ça pour la victoire, là à Cholet et Chalon ça tombe dedans, eh bien qu'il continue", avoue Nicolas Lang.

Limoges, qui reste sur cinq victoires de suite à l'extérieur, retrouvera ce samedi à Beaublanc une nouvelle fois Chalon pour le match retour.