Mehdy Mary (Limoges) après la victoire poussive contre Champagne Basket : "Un bien meilleur visage sur la deuxième mi-temps"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mardi soir, Limoges s'est imposé à Beaublanc, sur son parquet, face au douzième du championnat, le Champagne Basket (73-66). Après une première mi-temps pas suffisante en défense avec 44 points encaissés, les Limougeauds se sont rattrapés à la sortie des vestiaires pour scorer 42 points dans ce deuxième acte et surtout n'en encaisser que 22, soit deux fois moins que sur la première mi-temps. Le coach Mehdy Mary s'est exprimé sur cette rencontre en demi-teinte qui finit par une victoire des Limougeauds.

Limoges dominé en première mi-temps

"On est faible dans l'adresse en première mi-temps alors qu'on avait des vrais tirs ouverts. On a passé notre temps sur le banc à dire ''Ah ouais c'est bien joué on a des tirs ouverts, des joueurs adroits''. Mais on ne les a pas mis. On avait de la défense tout-terrain, ça c'était plutôt bien mais après sur demi-terrain on les laissait trop développer le jeu qu'ils souhaitaient développer et ils ont mis les tirs."

Un "deuxième visage" nettement meilleur

Limoges a su réagir à la sortie des vestiaires, ils infligent un 42-22 en 20 minutes à Champagne Basket. Quatre joueurs du Cercle Saint-Pierre finissent à 10 points ou plus (Lang, Boutsiele, Lampe et Ginyard). Mehdy Mary se félicite de cette réaction et du changement de "visage" de son équipe en seconde période.

"On avait une volonté d'aller les chercher tout terrain, c'est ce qui les a mis en difficulté sur la deuxième mi-temps. On a vu un deuxième visage en défense bien meilleur et en même temps une adresse un peu retrouvée. L'effort défensif il est réel, on encaisse 22 points, on a eu de l'adresse sur la deuxième mi-temps, on s'est partagé un peu mieux la balle. On est content du résultat final et de l'effort collectif défensif sur la deuxième mi-temps. On a montré un deuxième visage bien meilleur sur la deuxième mi-temps sur demi-terrain en défense. On a gagné, on a regardé les temps de jeu, personne n'a joué 30 minutes parce qu'il nous reste 10 matches en 5 défenses avec des déplacements donc on essaye d'avoir un maximum de fraicheur."

Le Limoges CSP va maintenant enchaîner les matches, avec pas moins de 6 rencontres en 15 jours. Cela commence par le déplacement à Dijon ce jeudi. Dijon qui en est venu à bout d'Orléans Loiret Basket, le rival des Limougeauds dans la course aux playoffs.