Mehdy Mary (Limoges) après le match du top 8 contre Orléans : "C'était une vraie bagarre"

Orléans s'est imposé sur son parquet contre Limoges (78-73) mercredi soir et prend un avantage sur le CSP dans la course au top 8. Orléans se retrouve maintenant septième de Jeep ELITE alors que les Limougeauds siègent à la neuvième place. Après cette courte défaite, le coach Mehdy Mary s'est exprimé en conférence de presse et a expliqué pourquoi ses joueurs se sont inclinés ce mercredi soir sur le parquet de l'OLB.

"Ouais c'était une vraie bagarre, on a démarré en subissant un petit peu leur niveau d'agressivité défensive, ce qui fait qu'on a eu du mal à développer et mettre en place notre jeu au début, a-t-il expliqué au micro de France Bleu Limousin. Il nous a fallu du temps pour réussir à composer avec cette intensité défensive forte qu'eux ont mis et derrière on a réussi à revenir dans le match mais c'est vrai que l'impact était fort de leur côté. Il nous a fallu un moment pour y répondre, on tire 2 lancers en première (mi-temps) et 16 en deuxième donc ce qui fait qu'on a répondu mais ça ne nous a pas suffi pour passer devant et l'emporter."