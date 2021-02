Mehdy Mary aimerait finir la phase aller avant d'attaquer la phase retour

Ce lundi matin se tient l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB). Les représentants des clubs de Jeep ELITE (36 voix), Pro B (18), de la LNB (8), Fédération française de basketball (8), des joueurs (1), coaches (1), arbitres (1) et médecins (1) vont se décider sur la suite à donner à la saison 2020-2021 de Jeep ELITE et de Pro B.

Le programme sur lequel les présidents de Jeep ELITE et de Pro B se sont mis d'accord mercredi dernier devrait être officialisé. Celui-ci s'est déjà retrouvé entre les mains de tous les staffs LNB. Certains ont été supris de voir que la saison reprendrait début mars comme si elle s'était déroulée normalement : à la 23e journée pour la Jeep ELITE. Avant d'enchaîner jusqu'à la 34e et dernière journée de la saison régulière le 4 mai puis de reprendre les journées non disputées jusqu'au 15 juin.

Mehdy Mary, le coach du Limoges CSP, est de ceux qui proposent une autre option. Lui préférerait jouer une première fois les 17 autres formations de Jeep ELITE avant d'attaquer les matches retour.

"11 matches au mois de mai, comment ça va se passer si une, deux ou trois équipes ont plusieurs cas positifs, s'est-il demandé ce dimanche. Comment fait-on s'ils ne peuvent pas jouer ? Est-ce qu'on ne devrait pas démarrer par les journées en retard et terminer la phase aller avant de se lancer sur la phase retour ? Je trouve que ne pas le faire serait un pari risqué pour établir un classement. Ce serait penser que la probabilité qu'on puisse jouer les 34 matches serait très élevée. C'est un risque certain surtout quand on voit la tournure actuelle par rapport à la pandémie.

[...] Dans les résolutions, il y a une possibilité qu'on fasse avec le point de réglement qui stipule que 50% des rencontres doivent être jouées. Si on veut préserver un peu d'équité, il faut d'abord disputer les 17 journées de la phase aller. Même si déjà ce n'est pas très équitable puisqu'il y a certaines équipes que tu joues à domicile et d'autres à l'extérieur. On n'aura donc déjà pas le même nombre de matches joués à domicile et à l'extérieur. Déjà on peut remettre en cause l'équité de cette option."