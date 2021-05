Mehdy Mary après la défaite de Limoges contre Orléans : "On a voulu plier le match trop vite"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Devant de 11 points à la mi-temps, les Limougeauds se sont inclinés contre Orléans à domicile après prolongation (74-82) ce mercredi. Ils ont laissé l'équipe du Loiret revenir, encaissant 25 points dans le troisième quart-temps et en ne trouvant plus leur rythme en attaque. Paris Lee et ses coéquipiers en ont profité pour arracher la prolongation à la fin des quarante minutes, grâce à un 8-0 en leur faveur dans les 2 dernières minutes. Orléans a ensuite mis K.O Limoges avec un 12-4 en prolongation. Malgré les 16 points de Nicolas Lang, les Vert et Blanc n'ont rien pu faire contre Lee et ses 23 points, 5 rebonds et 10 passes en 42 minutes. Cette défaite est d'autant plus importante qu'Orléans reprend la huitième place du classement de Jeep ELITE et Limoges recule à la neuvième position. Le coach de Limoges et Nicolas Lang se sont exprimés en conférence de presse à la fin de la rencontre.

Un relâchement qui coûte la victoire

"On était bien, on était devant et on a vraiment baissé le pied sur la qualité d'exécution, a regretté Mehdy Mary au micro de France Bleu Limousin. Et puis on perd 24 ballons, ça veut dire qu'à un moment donné quand l'intensité défensive monte, on a du mal à exécuter (les systèmes). 24 ballons, c'est quand même un chiffre énorme, après Paris Lee et (Luke) Fischer, ils font fait ce qu'ils ont l'habitude de faire malheureusement. On a manqué de consistance dans les moments où on était devant, on a voulu plier le match trop vite alors que non il est loin d'être fini même quand on menait largement à ce moment-là du match. On a baissé la qualité d'exécution dans le jeu quand on était devant, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à corriger. Et puis à la fin sur leur intensité défensive on a eu du mal à exécuter. Voilà les deux aspects sur lesquels il faut qu'on arrive à progresser en attaque. On fait un petit match dans la réussite en attaque, il y a des joueurs majeurs qui passent au travers et ce n'est pas leurs habitudes."

Un soucis en attaque

Nicolas Lang, meilleur marqueur de Limoges avec ses 16 points, 2 rebonds et 1 passe, s'est lui aussi exprimé après cette défaite qui fait très mal à Limoges.

"On s'est fait mal offensivement, ils ont mis plus de pression mais on a arrêté en attaque de faire des choses qui marchaient. Comme souvent cette saison, il y a des périodes où on a complètement arrêté de jouer. Pour moi ce n'est pas notre équipe, on n'a pas de joueurs qui peuvent prendre la balle et jouer des 1 contre 1 avec tout le monde qui regarde, intérieurs et extérieurs. On avait fait des bonnes choses mais quand tu arrêtes de bouger la balle c'est sûr que c'est plus difficile de jouer au basket. Je ne savais même pas qu'on était à +16. En première mi-temps tout n'a pas été parfait, on a perdu beaucoup de ballons mais au-delà de ça on a perdu beaucoup de ballons en essayant de bouger la balle donc oui faut prendre plus soin du ballon."

Le Limoges CSP va enchaîner une semaine très compliquée en recevant d'abord Champagne Basket avant un déplacement chez le deuxième du championnat, Dijon, puis la réception du leader monégasque.