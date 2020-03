Mehdy Mary va prolonger deux ans à Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Selon Le Populaire du Centre, le Limoges CSP et l'entraîneur Mehdy Mary sont tombés d'accord pour prolonger l'aventure ensemble sur les deux prochaines saisons. Le natif de Gonesse a repris l'équipe mi-décembre et depuis le CSP a rééquilibré ses résultats, au point d'être dans le Top 8 de la Jeep ELITE (11 victoires et 12 défaites) actuellement.