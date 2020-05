Mehdy Ngouama (Nanterre) confirme son arrivée au Portel

L'assemblée générale de la LNB ayant ce mercredi décidé qu'il n'y aurait ni descentes ni montées en Jeep Élite pour la saison prochaine, les clubs sont désormais fixés sur leur avenir et les officialisations de signatures risquent de s'enchaîner. Ansi Medhy Ngouama (1,88 m, 24 ans), dont nous vous annoncions la probable venue au Portel, a confirmé son arrivée chez les Nordistes - désormais assurés de rester en Jeep Élite malgré leur dernière place - en publiant un tweet avec le logo du club.

Le meneur français, après avoir progressé en Pro B (Denain, Vichy, Souffelweyersheim), avait signé à Nanterre en début de saison mais n'avait pu s'exprimer pleinement (2,9 points à 33,4% de réussite aux tirs, 0,6 rebond et 1,2 passe décisive pour 1,7 d'évaluation en 8 minutes). Il espère retrouver un rôle plus important sur la Côte d'Opale.

Binks let’s get it see y’all soon pic.twitter.com/geRwVXucou