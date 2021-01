Meilleur marqueur de Jeep ELITE, Jalen Adams quitte Champagne Basket pour retourner en G-League

Dossier chaud à Champagne Basket depuis des semaines, l'expérience de Jalen Adams (1,90 m, 25 ans) à Champagne Basket vient de se refermer. L'ancien scoreur de UConn (NCAA), meilleur marqueur de Jeep ELITE depuis le départ de Shannon Evans en Turquie, vient de jouer son dernier match avec le club marnais. Sportando confirme son départ. Il revient en G-League, rejoignant les Erie BayHawks, là où il a démarré sa carrière professionnelle en 2019-2020.

Joueur au talent et aux qualités athlétiques impressionnantes, il a produit de grosses statistiques (20,3 points à 46,6% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds, 3 passes décisives, 3,1 balles perdues, 2 interceptions et 2,9 fautes provoquées pour 16,4 d'évaluation en 31 minutes) mais n'est pas parvenu à faire gagner le Champagne Basket, comme ce dimanche soir chez le Gravelines-Dunkerque en Coupe de France (21 points à 8/11 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes), malgré un énorme coup de chaud dans le quatrième quart-temps.

Jalen Adams is leaving Chalons-Reims to return to Erie Bayhawks, sources tell @Sportando.

Adams will play for New Orleans G League team in Orlando’s bubble