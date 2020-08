Meilleur marqueur du championnat serbe, Andrija Simović rejoint le Sapela Basket 13

JEEP ÉLITE

Le Sapela Basket 13 a annoncé la signature de l'intérieur serbe Andrija Simović (2,06 m, 25 ans) pour la saison à venir. Ce dernier était tout simplement le meilleur marqueur de la première division serbe en 2019/20 avec 20,8 points par match, en plus de 7,2 rebonds et 2,3 passes décisives. Ce poste 4 évoluait cependant chez le dernier du championnat, le KK Vojvodina Novi Sad. Doté d'une large palette offensive, cet ancien international jeune est passé par le championnat espagnol (deuxième division) et la Roumanie.

Il est la dernière recrue du groupe d'Alexandre Casimiri qui évoluera de nouveau dans la poule A de Nationale 2 masculine. Avec Dominick Bridgewater, Aaron Harris, Thomas Laurent ou encore Mamadou Dia, le potentiel de l'équipe s'annonce intéressant.