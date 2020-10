Meilleur scoreur après trois journées, le Limougeaud Nicolas Lang "se donne les moyens" selon son coach

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Eurocup

Parmis ceux qui ont joué au moins deux matchs cette saison, Nicolas Lang affiche la meilleure moyenne au scoring. 22,7 points à 66,7%, dont un excellent 17/26 à trois points. 23 points en ouverture face à Nanterre, puis 22 points à Gravelines et à nouveau 23, samedi lors de la victoire face au Portel. L'Alsacien, dont la meilleur moyenne sur une saison date de l'année dernière (10 points), est le moteur du CSP, dont il est co-capitaine, en ce début de saison (2 victoires, 1 défaite).

"Ce qui me plaît, c'est qu'il se donne les moyens, se félicite son entraîneur Mehdy Mary auprès de France Bleu Limousin. En dehors. Sur le terrain. Dans la quantité et la qualité du travail. Il fait en sorte que ce soit bien et il est récompensé. C'est un exemple pour les autres joueurs. Quand on s'investit quotidiennement comme il le fait, les prestations suivent."