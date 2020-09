Metropolitans 92 : Assem Marei finalement préféré à Georgi Joseph

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Basketball Champions League

Dans l'objectif de subvenir à l'indisponibilité de Miralem Halilovic qui, pour rappel, s'étend sur les six prochaines semaines, les Metropolitans 92 ont d'abord tenté d'approcher Georgi Joseph, bien connu du championnat de France, avant de finalement se tourner vers une autre piste. Toujours selon L'Équipe, c'est finalement l'intérieur Assem Marei (2,06m, 28 ans) qui devrait renforcer l'équipe de Jure Zdovc de manière temporaire.

International égyptien, Assem Marei a d'abord été formé outre-Atlantique, au sein de l'Université de l'État du Minnesota. Après quoi il a rejoint l'Europe et s'est construit une solide carrière sur le continent. Passé par Siauliai en Lituanie, Beyreuth en Allemagne et Izmir en Turquie, il évoluait la saison passée sous les couleurs de Bamberg, club de première division allemande. En 18 minutes de moyenne en championnat, il tournait à 11,3 points à 65% de réussite aux tirs et 5,9 rebonds pour 14 d'évaluation de moyenne. Il a également eu l'occasion de disputer la Ligue des Champions (BCL) pour un apport de 9,3 points et 5,5 rebonds de moyenne.